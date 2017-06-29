 Adım adım Wimbledon’a – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Adım adım ’a

    Adım adım Wimbledon’a

    Milli raketler Çağla ve İpek, sezonun 3. grand slam turnuvasının elemelerinde rakiplerine şans tanımazken ikinci tura adını yazdırmayı başardı.

    Sezonun 3. grand slam tenis turnuvası olan 'ın elemelerinde korta çıkan Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu ikinci turda. Londra'daki turnuvanın 3. gününde sahne alan Çağla, ev sahibi ülkeden Dart'ı final setine kalan maçta 4-6, 6-3 ve 9-7'lik setlerle 2-1'le yıktı. İpek ise Yunan Grammatikopoulou'yu 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. İpek Soylu ayrıca, Taylandlı partneri Wongteanchai ile Çekya-Slovakya çiftini 2-1 yenerek çiftlerde de ikinci tura yükseldi.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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