 Maldini ilk turda veda etti – Fotomaç – 28 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ilk turda veda etti

    Maldini ilk turda veda etti

    İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsane futbolcusu Paolo , Milan Challenger Turnuvası'nda çıktığı tenis kariyerinin ilk ana tablo maçında 2-0 yenilerek elendi.

    Milan formasını 25 yıl giydikten sonra 2009'da futbol kariyerini noktalayan 49 yaşındaki , İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen turnuvaya "wild card" ile katıldı.

    Maldini ile İtalyan partneri Stefano Landonio, çift erkeklerde Polonyalı Tomasz Bednarek ve Hollandalı David Pel karşısında çıktığı ve 42 dakika süren ilk tur maçında 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

    İlk kez bir profesyonel tenis turnuvasında ana tablo maçında yer alan İtalya'nın eski defans oyuncusu, milli formayla 128 maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maldini ilk turda veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.