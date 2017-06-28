İpek Soylu çiftlerde tur atladı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden Türk tenisçilerden İpek Soylu, çift kadınlar elemelerinde 2. tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar elemelerindeki ilk tur mücadelesinde, İpek Soylu, Taylandlı takım arkadaşı Varatchaya Wongteanchai ile Denisa Allertova (Çekya)-Kristina Kucova (Slovakya) ikilisinin karşısına çıktı.
İlk seti 6-1 kaybeden İpek-Wongteanchai çifti, 2. seti 6-0, final setini de 6-1 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve adlarını 2. tura yazdırdı.
Dünya 195'incisi Başak Eraydın ise dünya 134 numarası Hırvat Petra Martic ile karşılaştı. Martic'in 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ettiği Başak, kariyerinde ilk kez katıldığı Wimbledon elemelerine ilk turda veda etti.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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Şimdi gel de gör beni!
Toplam 18
Yorum
1.adam 8 stoperli fener gelen her topu içeri almadı mı biz yanlış maçlara mı baktık..
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 34
Yorum
/*/ vdemirel de kulübü iyice tapulamış ...adam geçen sezon yenmicek golleri içeri almamış gibi..davranış bozukluğu var.
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 14
Yorum
yanılırsın 1 gömlek üstü , higuain , benzema o sınıfta adam alamayacağımıza göre...
İpek Soylu çiftlerde tur atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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