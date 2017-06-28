İpek Soylu çiftlerde tur atladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar elemelerindeki ilk tur mücadelesinde, İpek Soylu, Taylandlı takım arkadaşı Varatchaya Wongteanchai ile Denisa Allertova (Çekya)-Kristina Kucova (Slovakya) ikilisinin karşısına çıktı.

İlk seti 6-1 kaybeden İpek-Wongteanchai çifti, 2. seti 6-0, final setini de 6-1 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve adlarını 2. tura yazdırdı.

Dünya 195'incisi Başak Eraydın ise dünya 134 numarası Hırvat Petra Martic ile karşılaştı. Martic'in 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ettiği Başak, kariyerinde ilk kez katıldığı Wimbledon elemelerine ilk turda veda etti.