 İpek Soylu çiftlerde tur atladı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    çiftlerde tur atladı

    İpek Soylu çiftlerde tur atladı

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden Türk tenisçilerden , çift kadınlar elemelerinde 2. tura yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kadınlar elemelerindeki ilk tur mücadelesinde, , Taylandlı takım arkadaşı Varatchaya Wongteanchai ile Denisa Allertova (Çekya)-Kristina Kucova (Slovakya) ikilisinin karşısına çıktı.

    İlk seti 6-1 kaybeden İpek-Wongteanchai çifti, 2. seti 6-0, final setini de 6-1 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve adlarını 2. tura yazdırdı.

    Dünya 195'incisi Başak Eraydın ise dünya 134 numarası Hırvat Petra Martic ile karşılaştı. Martic'in 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ettiği Başak, kariyerinde ilk kez katıldığı Wimbledon elemelerine ilk turda veda etti.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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