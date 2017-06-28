 Çağla ve İpek tur atladı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Çağla ve İpek tur atladı

    Çağla ve İpek tur atladı

    Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, Wimbledon Turnuvası elemelerinde rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi.

    Dünyanın en prestijli turnuvası olan sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde rakiplerini mağlup eden Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, ikinci tura çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 3. gününde, milli tenisçilerin tek kadınlar elemeleri ilk tur karşılaşmaları tamamladı. Çağla Büyükakçay, İngiliz Harriet Dart'ı 4-6, 6-3 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek elemelerde ikinci tura yükseldi.
    İpek Soylu ise Yunan Valentini Grammatikopoulou karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak adını elemelerin ikinci turuna yazdırdı.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:30
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