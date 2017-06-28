Çağla ve İpek tur atladı
Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, Wimbledon Turnuvası elemelerinde rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi.
Dünyanın en prestijli turnuvası olan sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde rakiplerini mağlup eden Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu, ikinci tura çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 3. gününde, milli tenisçilerin tek kadınlar elemeleri ilk tur karşılaşmaları tamamladı. Çağla Büyükakçay, İngiliz Harriet Dart'ı 4-6, 6-3 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek elemelerde ikinci tura yükseldi.
İpek Soylu ise Yunan Valentini Grammatikopoulou karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak adını elemelerin ikinci turuna yazdırdı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:30
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Yiğithan Güveli’ye ‘Kocaman’ piyango
Toplam 10
Yorum
nejat olgun senin zaferden anladığın 90 dakika defans oynatıp tesadüf bir golle kazanmak.rakibinin fb yi paramparça etmesi senin için önemli değil.
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G.Saray, Östersunds deplasmanına çıkıyor
Toplam 4
Yorum
Burogbajder Bizimde sizin gibi bir tüpçümüz olsaydı beleş stadımız olurdu, bitmeyen de paramız :)
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Yiğithan Güveli’ye ‘Kocaman’ piyango
Toplam 10
Yorum
nejat olgun anlayın işte yüreksiz aykutun oynatacağı futbolu.önemsediği oyuncu defans oyuncusu.
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