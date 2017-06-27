 Wimbledon'a yağmur engeli – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    'a yağmur engeli

    Wimbledon'a yağmur engeli

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da elemelerin 2. gününde oynanması planlanan birçok maç, yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 2. gününde, tek kadınlar elemeleri ilk tur ve tek erkekler elemeleri 2. tur karşılaşmalarının bazıları yarıda kaldı, bir kısmıysa oynanamadı.

    Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Çağla Büyükakçay'ın, ev sahibi ülkeden Harriet Dart ile yaptığı maç, final setinde durum 4-4'ken yağmur sebebiyle ertelendi.

    İpek Soylu'nun, Yunan Valentini Grammatikopoulou'ya karşı ilk sette 4-3 öne geçtiği mücadele de yarıda kaldı. Kariyerinde ilk kez elemelerine katılan Başak Eraydın'ın, Hırvat Petra Martic ile oynayacağı maç ise başlayamadı.

    Çağla, İpek ve Başak maçlarını yarın oynayacak. İpek ayrıca Taylandlı partneri Varatchaya Wongteanchai ile yarın çiftler elemelerinde de mücadele edecek.

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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