Kvitova, bıçaklı saldırı sonrası ilk şampiyonluğunu kazandı
Çek tenisçi Petra Kvitova, Birmingham Kadınlar Turnuvası'nın finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty'yi 2-1 yenerek evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 6 ay sonra şampiyonluğa ulaştı.
İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, kadınlar dünya sıralamasının 16. basamağındaki Petra Kvitova ile dünya 77 numarası Ashleigh Barty karşılaştı.
Elinden geçirdiği operasyon sonrası Fransa Açık Grand Slam Turnuvası ile kortlara dönen Kvitova, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak bu turnuvada ilk defa şampiyon oldu.
Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:19
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Pepe’ye yaştan veto!
Toplam 18
Yorum
abdullah Biz sneijder'i 5 sene önce aldık, aldığımız da 28 yaşındaydı. Gomis'te şu anda 31 yaşında ve 2 1 yıllığına aldık. 34 Yaşında bırakacağız.
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 8
Yorum
Xxxx Ne biçim insanlarsınız birde mutlu olun mutlu drogba kaç yaşında geldi..shneider ne yaptı bu takıma..hem hemen başarı olsun hem beğenme
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Jeremain Lens için umut kalmadı
Toplam 8
Yorum
ohay vay be, 37 yasindayim ve ilk defa FB ye Lens gibi bir futbolcu geliyor. Arkadas da diyorki Lens'den cok varmis. Hani nerde?
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