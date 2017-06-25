Kvitova, bıçaklı saldırı sonrası ilk şampiyonluğunu kazandı

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, kadınlar dünya sıralamasının 16. basamağındaki Petra Kvitova ile dünya 77 numarası Ashleigh Barty karşılaştı.

Elinden geçirdiği operasyon sonrası Fransa Açık Grand Slam Turnuvası ile kortlara dönen Kvitova, ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak bu turnuvada ilk defa şampiyon oldu.

Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.