Federer'den bir şampiyonluk daha
Gerry Weber Open Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Roger Federer, Alman rakibi Alexander Zverev'i 2-0 yenerek şampiyonadaki 9. birinciliğini elde etti.
Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde tek erkekler dünya 5 numarası Federer ile 12. basamakta bulunan Zverev karşılaştı.
Alman rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Federer, bu turnuvadaki 9. şampiyonluğunu elde ederek rekor kırdı. 35 yaşındaki Federer ayrıca, çim kortta birincilik elde eden en yaşlı tenisçi unvanını aldı.
İsviçreli tenisçi bu sezon, ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, Indian Wells ve Miami Açık'ın ardından 4. şampiyonluğunu yaşadı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:28
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''Kartal’a tribün dersi verdik!''
Toplam 16
Yorum
malkoçoğlu Ağlayanları sen bilirsin Kiev'de Fabri mi ağladı ? Ya Kuyt atınca Korcanmıydı ağlayan ? Bjk hiç bir branşta yendi mi FENERİ ?
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Sow’dan Cimbom fırçası
Toplam 26
Yorum
cradle2thegrave57 GSli olarak Sow beğendim futbolcu ama fenere yakışıyor.yolu açık olsun
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Sow’dan Cimbom fırçası
Toplam 26
Yorum
hahahaha senin beynini .... Kardeş sen bize kücük diyon da bu sezon sizden küçük takım yani fb sizi nasıl oluyosa geçiyor. Allaha şükür sizin seviyenize düsmüyoruz.
Federer'den bir şampiyonluk daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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