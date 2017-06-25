 Bıçaklı saldırı sonrası ilk final – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Bıçaklı saldırı sonrası ilk final

    Bıçaklı saldırı sonrası ilk final

    Çek tenisçi , evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 6 ay sonra vatandaşı Lucie Safarova'yı yenerek Birmingham'daki turnuvada finale yükseldi.

    İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada tek kadınlar dünya 16 numarası ile 41. basamakta bulunan Lucie Safarova karşılaştı.

    İlk seti 6-1 kazanan Kvitova, ikinci sette de 1-0 öndeyken rakibinin bacağındaki sakatlık nedeniyle oyundan çekilmesiyle mücadeleden galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

    Sol elinden geçirdiği operasyon sonrası kortlara dönen Kvitova, finalde Avustralyalı Ashleigh Barty ile mücadele edecek.

    Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:33
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