Kültürpark Cup'ta şampiyon Buzarnescu
Uluslararası kadınlar tenis turnuvası TEB Kültürpark Cup'ta şampiyon Rumen tenisçi Mihaela Buzarnescu oldu.
Kültürpark Tenis Kulübü'nde (KTK) bir hafta süren 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Japon Eri Hozumi ile karşılaşan Buzarnecsu, rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Rumen raket, şampiyonluk kupasını İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'dan aldı. Finalist Japon Eri Hozumi'ye de ikincilik kupasını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş verdi. KTK Başkanı Server Uyaroğlu, turnuva sonunda tüm sponsorlara, organizasyonda emeği geçenlere ve 1 hafta boyunca tribünleri dolduran İzmirlilere teşekkür etti.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:27
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Stoper harekatı
Toplam 14
Yorum
01BJK Pepe ihtiyar ha: Sizin gençleri topla: Onun ölüsü etmez. O nasıl hırsla oynuyor. Yaşa bakmayacaksın. Kıskanmayın renkliler...
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Kocaman yakın takipte
Toplam 13
Yorum
Serhat Takımı en zor zamanda bırakmamış, takımı ayakta tutmuş,uefa da yarı final oynatmış hakkını ödemek kolay değil. Adamsın Kocaman ;)
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Aslan Belhanda
Toplam 16
Yorum
dadas 25 bir gs li olarak yilardir hep transfer hatasibu adam 2 yil once penalti kulanirken parmagi ile kaleciye atacagi tarafi isaret eden degilmi?
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