 Kültürpark Cup'ta şampiyon Buzarnescu – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kültürpark Cup'ta şampiyon Buzarnescu

    Kültürpark Cup'ta şampiyon Buzarnescu

    Uluslararası kadınlar tenis turnuvası TEB Kültürpark Cup'ta şampiyon Rumen tenisçi Mihaela Buzarnescu oldu.

    Kültürpark Tenis Kulübü'nde (KTK) bir hafta süren 60 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Japon Eri Hozumi ile karşılaşan Buzarnecsu, rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Rumen raket, şampiyonluk kupasını İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'dan aldı. Finalist Japon Eri Hozumi'ye de ikincilik kupasını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş verdi. KTK Başkanı Server Uyaroğlu, turnuva sonunda tüm sponsorlara, organizasyonda emeği geçenlere ve 1 hafta boyunca tribünleri dolduran İzmirlilere teşekkür etti.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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