Antalya Open çim kort turnuvası başlıyor

ATP Dünya Turu takvimine bu yıl dahil olan Antalya Open çim kort turnuvası 24 Haziran-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Serik İlçesi Belek Turizm Merkezinde düzenlenecek.

Tenis dünyasının hafta boyunca gözlerini çevireceği Antalya Open'ın basın toplantısı ve kura çekimi seremonisi bugün gerçekleştirildi. Süpervisor Karlberg, ATP Tour Müdürü Pablo Juorez, Kaya Holding Kurumsal İletişim Direktörü Nurcan Ateş ile Antalya Open Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz'ın hazır bulunduğu basın toplantısına turnuvanın iddialı isimleri ATP 43 Numarası Borna Coric (Hırvatistan) David Ferrer, Türk Milli Tenisçi Marsel İlhan ve Anıl Yüksel de katıldı.



Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz, turnuvanın Türkiye'de ilk çim kort turnuvası olduğu için büyük önem arz ettiğini söyleyerek, turnuva hakkında bilgi verdi. Turnuvayı, Wimbledon'dan bir hafta önce olmasından dolayı oyuncuların önemsediğini belirten Yılmaz, "Turnuvaya ATP sıralamasındaki ilk 50'den 8 oyuncu katılıyor. 1 numaralı Dominic Thiem en son Roland Garros'ta Rafael Nadal'la yarı final oynadı. Bunun haricinde İspanyol tenisinin çok iyi oyuncularından David Ferrer de turnuvada bulunmaktadır. 2013'te Fransa Açık'ta finalist olmuştu. Türk oyunculardan Marsel İlhan ve Cem İlkel de wild card ile tek erkeklerde ana tabloda yer alacaklar. Çiftler finalinin 30 Haziran'da, tekler finalinin ise 1 Temmuz'da oynanacak. Hafta boyunca turnuvanın yıldız oyuncuları ile etkinlikler düzenleyeceğiz. Oyuncular golf oynayacaklar ve Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gösteri maçı düzenlenecek" ifadesini kullandı.

Organizasyona katılması için özel kontenjan verilmesine teşekkür eden 4 numaralı seri başı David Ferrer, çiftlerde de bir Türk tenisçinin partnerliğinde mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu ifade etti.



Türk tenisçi Marsel İlhan, daha önce hep Winbledon çim kortlarda oynadıklarını, Winbledon öncesi çok güzel bir turnuva olacağına inandığını belirterek tüm sporculara başarılar diledi.

Hırvat tenisçi Borna Coriç da, buraya ilk kez geldiğini daha önce de burada düzenlenen turnuvada final oynadığını hatırlatarak sporculara turnuvada başarılar diledi.

Anıl Yüksel ise, "Bu turnuvada gerçekten büyük ve güzel. İlk defa çim kortta oynayacağım için çok heyecanlıyım. Turnuvaya katılan ikinci Türk oyuncu olduğum için de mutluyum" diye konuştu.



Eşleşmeler ise şöyle:

Turnuvada ilk dört seribaşı Dominic Thiem (Avusturya), Paolo Lorenzi (İtalya), Fernando Verdasco (İspanya) ve David Ferrer (İspanya) ilk turu maç yapmadan geçecek.

Milli tenisçi Marsel İlhan'ın, 8 numaralı seribaşı Slovak Martin Klizan ile karşılaşacağı turnuvada ilk turda belli olan diğer eşleşmeler şöyle sıralandı:

Karen Kachanov (Rusya) - Janko Tipsarevic (Sırbistan)

Viktor Troicki (Sırbistan) - Carlos Berlocq (Arjantin)

Borna Coric (Hırvatistan) - Adrian Mannarino (Fransa)

Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) - Marcos Baghdatis (Kıbrıs Rum Kesimi)

Hyeon Chung (Güney Kore) - Victor Estrella Burgos (Dominik Cumhuriyeti)

Denis Istomin (Özbekistan) - Steve Darcis (Belçika)

Joao Sousa (Portekiz) - Radu Albot (Moldova)



Türk tenisçi Cem İlkel, Brezilyalı Rogerio Silva Dutra, Japon Yuichi Sugita ve İtalyan Andreas Seppi, elemelerden ana tabloya çıkacak oyuncularla eşleşecek.

İlk maçlar 24 Haziran 2017 günü saat 10.30'da başlarken turnuvanın ana tablo maçları 25 Haziran'da başlayacak.

