 Aksu yarı finalde – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Aksu yarı finalde

    Aksu yarı finalde
    TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek finalinde 7 numaralı seribaşı Gürcistan'dan Sofia Shapatava'yı 2-0 mağlup eden , yarı finale yükseldi. Sporcumuz karşılaşmanın setlerin; 7-6 ve 6-1 kazandı. Adını son 4 tenisçi arasına yazdıran Ayla, yarı finalde 8 numaralı seribaşı Japon Eri Hozumi ile karşılaşacak.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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