 Boris Becker iflas etti – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    iflas etti

    Boris Becker iflas etti

    Kariyerinde altı grand slam şampiyonluğu bulunan eski Alman tenisçi iflas etti.

    İngiliz basınında yer alan habere göre aldığı borcu ödemediği gerekçesiyle Londra merkezli bir banka tarafından iki yıl önce açılan davanın görülen son duruşmasında, mahkeme 49 yaşındaki Becker'in iflasına karar verdi.

    Yüksek miktardaki borcun ödenebileceğine dair ikna edici bir durumun bulunmadığını gerekçe gösteren hakim, Becker'in avukatlarının ek süre talebini reddetti.

    17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde zafere ulaşan ve turnuvanın tarihine "en genç şampiyon" olarak geçen Becker, Wimbledon'da 3, Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Novak Djokovic'in üç yıl antrenörlüğünü yapan Becker ile Sırp sporcunun yolları aralık ayında ayrılmıştı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:10
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