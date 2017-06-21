Boris Becker iflas etti
Kariyerinde altı grand slam şampiyonluğu bulunan eski Alman tenisçi Boris Becker iflas etti.
İngiliz basınında yer alan habere göre aldığı borcu ödemediği gerekçesiyle Londra merkezli bir banka tarafından iki yıl önce açılan davanın görülen son duruşmasında, mahkeme 49 yaşındaki Becker'in iflasına karar verdi.
Yüksek miktardaki borcun ödenebileceğine dair ikna edici bir durumun bulunmadığını gerekçe gösteren hakim, Becker'in avukatlarının ek süre talebini reddetti.
17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde zafere ulaşan ve turnuvanın tarihine "en genç şampiyon" olarak geçen Becker, Wimbledon'da 3, Avustralya Açık'ta 2 ve ABD Açık'ta bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Novak Djokovic'in üç yıl antrenörlüğünü yapan Becker ile Sırp sporcunun yolları aralık ayında ayrılmıştı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:10
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Son iki sezon rezillik
Toplam 19
Yorum
öğretici riko gitsin, tudor gelsin serdar aziz cavanda tarık çamdal alınsın diyenlerin hepsi bence trol ! GS ı senelerdir aynı şekilde trollüyorlar !
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 20
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tayfun Allah dualarımızı kabul ediyor.Bu adama çok bu para.
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Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza
Toplam 11
Yorum
USUBAM Karar Verin 36 Bin Euro Mu ? 26 Bin Euro Mu ?
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