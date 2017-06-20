Murray, ilk turda veda etti
Dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, Queen's Club Tenis Turnuvası ilk turunda Avustralyalı Jordan Thompson'a 2-0 yenildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve 3 Temmuz'da başlayacak sezonun üçüncü "grand slam"i Wimbledon'a hazırlık niteliği taşıyan organizasyonda Büyük Britanyalı Murray, klasmanda 90. sırada yer alan Thompson ile karşı karşıya geldi.
Murray, karşılaşmadan 7-6 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
Kariyerinde 3 "grand slam" şampiyonluğu bulunan Murray, Queen's Club Tenis Turnuvası'nda 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaşmıştı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:36
-
Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 8
Yorum
KRALEX BOGDANOVİC kalmalı bence bu takımda ama giderse de arkasında biz varız her zaman onunlayız inşallah kalır ve Fenerbahçe nin efsane olmaya de
-
Ataman’dan cevap: Maaşı ödeyin
Toplam 11
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GS DUSMANILARI, MANEJERLERLE GS'YI SOYDULAR 60 MILYON EU GITTI 20 OYUNCUYA,GS'YI TAKIMINI AVRUPA SAMPIYONU YAPTIN KOVULDUN
-
Jeremy Menez'e coşkulu karşılama
Toplam 1
Yorum
NO NAME yılın transferi valla,2 yıl önce bu adama dünyaları veriyorlardı,antalyada kesin form tutar,maicon da cok sağlam transfer.antalya sampiyon o
Murray, ilk turda veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.