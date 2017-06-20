 Murray, ilk turda veda etti – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Murray, ilk turda veda etti

    Murray, ilk turda veda etti

    Dünya 1 numarası Büyük Britanyalı , Queen's Club Tenis Turnuvası ilk turunda Avustralyalı Jordan Thompson'a 2-0 yenildi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve 3 Temmuz'da başlayacak sezonun üçüncü "grand slam"i Wimbledon'a hazırlık niteliği taşıyan organizasyonda Büyük Britanyalı Murray, klasmanda 90. sırada yer alan Thompson ile karşı karşıya geldi.

    Murray, karşılaşmadan 7-6 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

    Kariyerinde 3 "grand slam" şampiyonluğu bulunan Murray, Queen's Club Tenis Turnuvası'nda 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaşmıştı.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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