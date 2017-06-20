 Çağla Büyükakçay elendi – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    elendi

    Çağla Büyükakçay elendi

    TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde korta çıkan 7 Türk sporcudan 3'ü, elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

    Kültürpark Tenis Kulübü'ndeki 60 bin dolar ödüllü turnuvada boy gösteren , yaklaşık 3 saat süren karşılaşmada İspanyol Paula Badosa Gibert karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen, ikinci seti 7-6 aldı. Son seti 7-6 kaybeden Çağla Büyükakçay, rakibine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Başak Eraydın, diğer Türk tenisçi Melis Sezer'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederken, Berfu Cengiz, Sırbistan'dan Jovana Jaksic'i 2-1, Ayla Aksu, Ukrayna'dan Kateryna Kozlova'yı 2-0, Cemre Anıl, Alman Christina Shakovets'i 2-0 yenerek ikinci tura çıktı. İlay Yörük ise Bulgaristan'dan Viktoriya Tomova'ya 2-0, İpek Öz de Slovenya'dan Nastja Kolar'a aynı skorla mağlup olarak elendi.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:27
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