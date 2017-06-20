Çağla Büyükakçay elendi
TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde korta çıkan 7 Türk sporcudan 3'ü, elenmenin üzüntüsünü yaşadı.
Kültürpark Tenis Kulübü'ndeki 60 bin dolar ödüllü turnuvada boy gösteren Çağla Büyükakçay, yaklaşık 3 saat süren karşılaşmada İspanyol Paula Badosa Gibert karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen, ikinci seti 7-6 aldı. Son seti 7-6 kaybeden Çağla Büyükakçay, rakibine 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Başak Eraydın, diğer Türk tenisçi Melis Sezer'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederken, Berfu Cengiz, Sırbistan'dan Jovana Jaksic'i 2-1, Ayla Aksu, Ukrayna'dan Kateryna Kozlova'yı 2-0, Cemre Anıl, Alman Christina Shakovets'i 2-0 yenerek ikinci tura çıktı. İlay Yörük ise Bulgaristan'dan Viktoriya Tomova'ya 2-0, İpek Öz de Slovenya'dan Nastja Kolar'a aynı skorla mağlup olarak elendi.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:27
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 7
Yorum
gfb1907 tsl de kupa kazanıp bizi yakalaman için en az 5 senesi olan birinin yorum yapması ne kadar aciz oldugunu gösteriyor, merak etmeyin geliyoruz
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Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 23
Yorum
Fbli Öncelikle satın alma değil kiralama olacak. Diğer yandan genç oyuncu diye yırtınanlar Türkiyede o iş olmuyor 3 maç kaybedince istifa dersinz
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 35
Yorum
analiz Futbolla alakasız adam sampıyonlar lıgı ve avrupa maclarına bak benfica-Bjk dahıl adam sampıyonlar lıgındede atıyo o gollerı senın futbol ızlemedıgın burdan bellı
Çağla Büyükakçay elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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