Maldini teniste de profesyonel
İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini, ATP Milan Challenger Tenis Turnuvası'nın çiftler kategorisinde ana tabloda maç yapacak.
Milan formasını 25 yıl giydikten sonra 2009 yılında futbol kariyerini noktalayan 48 yaşındaki Maldini, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen turnuvaya "wild card" ile katıldı.
Maldini ve partneri Stefano Landonio, çiftlerde eleme turunu geçerek 26 Haziran'da başlayacak ana tabloya katılmaya hak kazandı.
İlk kez bir profesyonel tenis turnuvasında ana tablo maçında yer alacak İtalya'nın eski defans oyuncusu, milli formayla 128 maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:49
-
Aslan Clichy
Toplam 27
Yorum
ua senin yaşın kadar gördük biz gs de yalanları o liseliler oldukça siz çocukları daha çok kandırırlar
-
Belhanda’da ‘şok’ iddia
Toplam 23
Yorum
Uygar gomis ne zman gelecek
-
Fenerbahçe'de Josue sesleri
Toplam 7
Yorum
ock Aykut hoca işini bilir söze gerek yok beğenmediğin oyuncular bu sene gör nasıl oynayacak...Yeterki Aziz arkasında dursun....
Maldini teniste de profesyonel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.