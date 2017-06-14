Nadal, Queen's Club'dan çekildi
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İngiltere'de düzenlenen Queen's Club Turnuvası'ndan çekildi.
Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) pazar günü 10. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan 31 yaşındaki tenisçi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, çim kort turnuvası Queen's Club'da doktorunun tavsiyesi üzerine mücadele etmeme kararı aldığını belirtti.
Uzun bir toprak kort sezonunu geride bıraktığını belirten Nadal, "Bu kararı almak üzücü çünkü Queen's Club'ı seviyorum. Turnuvada 2008 yılında şampiyon oldum ve ne zaman burada mücadele etsem Wimbledon'da finale yükseldim" ifadelerini kullandı.
Dünya klasmanının 1 numarası Britanyalı Andy Murray'nin şampiyonluk unvanını korumak için korta çıkacağı Queen's Club 19 Haziranda, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon ise 3 Temmuzda başlayacak.
Kariyerinde toplam 15 grand slam zaferi bulunan Nadal, 2008 ve 2010 yıllarında Wimbledon'da şampiyonluk yaşamıştı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:04
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Brad Pitt gibiydi
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Bu millet böyledir. KURTARICI diye sarılır yabancıya. O'nunda elleri cepleri DALIRS dolu oldugu için ayni samimiyetle (!) KARŞILIK veremez !
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Derbide üçüncü raunt
Toplam 1
Yorum
4-0 Fener 4-0 süpürür
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Başkan Özbek OHAL ilan etti!
Toplam 7
Yorum
xxx Başkan paramızı çarçur etmeyin futbolcularla iç içe olun gs ımın forması dahi ligde 2.olur..Sen adamsın..Bu kulübü aysal mahvetmiştir...
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