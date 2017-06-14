 Federer erken veda etti – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Federer erken veda etti

    Federer erken veda etti

    İsviçreli tenisçi , Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda Alman rakibi Tommy Haas'a 2-1 yenilerek, elendi.

    Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci turunda dünya 5 numarası Federer ile 302. basamakta bulunan Haas karşılaştı.

    İsviçreli tenisçi, ilk seti 6-2 kazansa da sonraki setleri 7-6 ve 6-4 kaybederek 2-1 mağlup oldu.

    Bu sonuçla Federer turnuvaya veda ederken, 39 yaşındaki Haas çeyrek finalde vatandaşı Mischa Zverev ile eşleşti.

    Bu sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanı sıra Indian Wells ve Miami Açık'ta şampiyonluğa ulaşmasının ardından toprak kort turnuvalarında dinlenme kararı alan 35 yaşındaki Federer, bu turnuva öncesi tenise 10 hafta ara vermişti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:26
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