Federer erken veda etti
İsviçreli tenisçi Roger Federer, Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda Alman rakibi Tommy Haas'a 2-1 yenilerek, elendi.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci turunda dünya 5 numarası Federer ile 302. basamakta bulunan Haas karşılaştı.
İsviçreli tenisçi, ilk seti 6-2 kazansa da sonraki setleri 7-6 ve 6-4 kaybederek 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla Federer turnuvaya veda ederken, 39 yaşındaki Haas çeyrek finalde vatandaşı Mischa Zverev ile eşleşti.
Bu sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanı sıra Indian Wells ve Miami Açık'ta şampiyonluğa ulaşmasının ardından toprak kort turnuvalarında dinlenme kararı alan 35 yaşındaki Federer, bu turnuva öncesi tenise 10 hafta ara vermişti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:26
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
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