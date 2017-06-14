Federer erken veda etti

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci turunda dünya 5 numarası Federer ile 302. basamakta bulunan Haas karşılaştı.

İsviçreli tenisçi, ilk seti 6-2 kazansa da sonraki setleri 7-6 ve 6-4 kaybederek 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Federer turnuvaya veda ederken, 39 yaşındaki Haas çeyrek finalde vatandaşı Mischa Zverev ile eşleşti.

Bu sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanı sıra Indian Wells ve Miami Açık'ta şampiyonluğa ulaşmasının ardından toprak kort turnuvalarında dinlenme kararı alan 35 yaşındaki Federer, bu turnuva öncesi tenise 10 hafta ara vermişti.