Federer kortlara dönüyor
Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık ile 10 hafta aranın ardından tenise dönecek dünyaca ünlü İsviçreli raket Roger Federer, yeniden kortların şampiyonu olmak istediğini söyledi.
Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği'nin (ATP) internet sitesine röportaj veren Federer, tenisi özlediğini belirterek, "Bu yıl başka ara yok. Yeterince dinlendim ve istemediğim bir şekilde antrenmanların şampiyonu haline geldim. Artık kortların şampiyonu olmak istiyorum. Sezonun ikinci yarısında tüm turnuvalara katılacağım." dedi.
Bu sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanı sıra Indian Wells and Miami Açık'ta şampiyonluğa ulaşmasının ardından toprak kort turnuvalarında dinlenme kararı alan 35 yaşındaki tenisçi, ara verdiği süreçte Monte Carlo Masters, Barcelona Açık, Madrid Masters ve Fransa Açık'ta kupaya uzanan Rafael Nadal'dan övgüyle bahsetti.
İspanyol tenisçinin dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkabileceğini kaydeden Federer, "Rafa dünya 1 numarası olmak için çok büyük bir şansa sahip. Sakatlık sorunu yaşamadığı zaman onun için her şey yolunda. Ben de Miami'nin ardından kazanma serime devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Sezonun ikinci yarısında Andy Murray, Novak Djokovic, Kei Nishikori ve Stanislas Wawrinka'nın da formunu yükselterek zirve yarışına ortak olabileceğini söyleyen Federer, "Sezon sonunda dünya zirvesine ulaşmak için efsane bir yarış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Federer, Stuttgart Açık'ın ikinci turunda Fransız Pierre-Hugues Herbert ile Alman Tommy Haas arasındaki mücadeleni·n galibiyle yarın maça çıkacak.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 11:51
-
Dilmen'den Demirkol'un o sözlerine tepki!
Toplam 22
Yorum
sami bu sozde futbol yorumculari ve cakma ulemalari Turk futbolunu batirdi, bunlarda var oldukca futbolumuz bir adim one gitmez
-
Emre Mor müjdesi
Toplam 29
Yorum
Mert beşiktaş olarak istemiyoruz iyi olsa zaten kulübünde oynar biraz akıllı olun kerim frey bundan iydi benim görüşüm
-
Gomis heyecanı
Toplam 44
Yorum
1905 Gelmek istemiyor :( Kaynak saglam.
Federer kortlara dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.