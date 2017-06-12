 Rafael Nadal’dan Fransa’da rekor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    ’dan Fransa’da rekor

    Rafael Nadal’dan Fransa’da rekor
    Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta üç numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka'yı 3-0 yenen dört numara İspanyol 10. kez Roland Garros şampiyonu olarak tekrar edilmesi güç bir başarıya imza attı. 31 yaşındaki şampiyon raket daha önce Wimbledon'ı 9 kez kazanan Martina Navratilova'yla birlikte rekoru paylaşıyordu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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