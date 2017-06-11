Fransa Açık'ta şampiyon Nadal!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğa ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 3 numarası Stan Wawrinka ile 4. basamakta yer alan Rafael Nadal karşı karşıya geldi.
İspanyol tenisçi, 2 saat 5 dakika süren müsabakada Wawrinka'yı 6-2, 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 3-0 yenerek açık dönemde bir grand slam turnuvasında 10 kez şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi oldu. 31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ı set kaybetmeden rakiplerine sadece 35 oyun vererek kazandı.
Öte yandan, finalde istediği oyunu korta yansıtamayan Wawrinka, ikinci sette raketini kırdı.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:48
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İsmail Köybaşı iddiası
Toplam 7
Yorum
Yuh Birakin haberin dogrulugunu ruyamda gorsem yine inanmam tam bir fiyasko hani derlerya ufak at da civcivler yesin alt yapiya yonelmeli
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 12
Yorum
u.a hantal adam gecemeyen sıradan bir topcu.. 7 penaltı atmıs bu sene ümit karandan kötü son vurşçu alırsak büyük hata
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Beşiktaş, Galatasaray'ı geçti
Toplam 7
Yorum
zz Passolig uygulamasına 4 ay geç başlamasına ve kötü geçen sezonlara rağmen zirvedeki isim belli.
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