Berfu Cengiz'den çifte zafer
17 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz, Bosna-Hersek’te katıldığı ITF turnuvasında teklerde ve çiftlerde şampiyon oldu.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:39
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İsmail Köybaşı iddiası
Toplam 7
Yorum
Yuh Birakin haberin dogrulugunu ruyamda gorsem yine inanmam tam bir fiyasko hani derlerya ufak at da civcivler yesin alt yapiya yonelmeli
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 12
Yorum
u.a hantal adam gecemeyen sıradan bir topcu.. 7 penaltı atmıs bu sene ümit karandan kötü son vurşçu alırsak büyük hata
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Beşiktaş, Galatasaray'ı geçti
Toplam 7
Yorum
zz Passolig uygulamasına 4 ay geç başlamasına ve kötü geçen sezonlara rağmen zirvedeki isim belli.
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