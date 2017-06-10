 Fransa Açık'ta şampiyon Ostapenko! – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Fransa Açık'ta şampiyon Ostapenko!

    Fransa Açık'ta şampiyon Ostapenko!

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Simona Halep'i 2-1 mağlup eden , şampiyonluğa ulaştı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile dünya 47 numarası Letonyalı karşı karşıya geldi.

    Ostapenko, bir saat 59 dakika süren müsabakada Halep'i 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

    20 yaşındaki Ostapenko, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğuna bir grand slam turnuvasında ulaşarak büyük başarıya imza attı.

    Halep ise Fransa Açık'ta 2014'ün ardından 2017'de de ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:46
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