Fransa Açık'ta şampiyon Ostapenko!
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Simona Halep'i 2-1 mağlup eden Jelena Ostapenko, şampiyonluğa ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile dünya 47 numarası Letonyalı Jelena Ostapenko karşı karşıya geldi.
Ostapenko, bir saat 59 dakika süren müsabakada Halep'i 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.
20 yaşındaki Ostapenko, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğuna bir grand slam turnuvasında ulaşarak büyük başarıya imza attı.
Halep ise Fransa Açık'ta 2014'ün ardından 2017'de de ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:46
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Boynumuzun borcudur
Toplam 8
Yorum
oflu mustafa kasımpaşadan andre kastroyu tavsiye ediyorum alabilirsiniz iyi bir oyuncu.
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Boynumuzun borcudur
Toplam 8
Yorum
oflu mustafa inşallah başkanım ama para varmı.iki ay önce kulübü arayıp viscayı alın demiştim böyle çabuk adamlar lazım rodeyega gibi ağırları gönderin.
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Teklif bekleniyor
Toplam 10
Yorum
oflu mustafa hemen satın böyle ağır aksak futbolcularla zirveye oynanmaz.
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