 Wawrinka, Murray'ı saf dışı bıraktı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Wawrinka, Murray'ı saf dışı bıraktı

    Wawrinka, Murray'ı saf dışı bıraktı

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya bir numarası 'i 3-2 yenen , adını finale yazdırdı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 13. gününde tek erkeklerde ilk yarı final maçı oynandı.

    Turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan Büyük Britanyalı ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli karşı karşıya geldi.

    Wawrinka, 4 saat 34 dakika süren müsabakada Murray'i 6-7, 6-3, 5-7, 7-6 ve 6-1'lık setler sonucunda 3-2 yenerek, finale yükseldi.

    Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Wawrinka, 2015'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Tek erkekler finalinde Wawrinka'nın rakibi, Rafael Nadal ile Dominic Thiem arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:08
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