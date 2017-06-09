Wawrinka, Murray'ı saf dışı bıraktı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 13. gününde tek erkeklerde ilk yarı final maçı oynandı.

Turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan Büyük Britanyalı Andy Murray ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka karşı karşıya geldi.

Wawrinka, 4 saat 34 dakika süren müsabakada Murray'i 6-7, 6-3, 5-7, 7-6 ve 6-1'lık setler sonucunda 3-2 yenerek, finale yükseldi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Wawrinka, 2015'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.

Tek erkekler finalinde Wawrinka'nın rakibi, Rafael Nadal ile Dominic Thiem arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.