Wawrinka, Murray'ı saf dışı bıraktı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde dünya bir numarası Andy Murray'i 3-2 yenen Stan Wawrinka, adını finale yazdırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 13. gününde tek erkeklerde ilk yarı final maçı oynandı.
Turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan Büyük Britanyalı Andy Murray ile 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka karşı karşıya geldi.
Wawrinka, 4 saat 34 dakika süren müsabakada Murray'i 6-7, 6-3, 5-7, 7-6 ve 6-1'lık setler sonucunda 3-2 yenerek, finale yükseldi.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Wawrinka, 2015'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşmıştı.
Tek erkekler finalinde Wawrinka'nın rakibi, Rafael Nadal ile Dominic Thiem arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:08
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 5
Yorum
Salih Seninde işin gücün hikaye... Ersun la şampiyon olacağınımı zannediyorsun
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''Taraftar bizi ayağa kaldırır''
Toplam 45
Yorum
Fb Alper Bu feneri ancak aykut hoca kurtarir..Adam bizde hocayken hep basarili olmus sanki advocat coook hücüm yapyiordu..aykut her maci almasini bil
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 11
Yorum
Ali Aykut Kocaman, sahamızda Galasatasay'a kupa kaldırtan bir Hoca olarak Musa Şov hakkında söyledikleri normal.
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