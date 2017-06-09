 Nadal, Thiem'i rahat geçti – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Nadal, Thiem'i rahat geçti

    Nadal, Thiem'i rahat geçti

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Dominic Thiem'i 3-0 mağlup eden , adını finale yazdırdı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 13. gününde tek erkeklerde ikinci yarı final maçı oynandı.

    Turnuvaya 4 numaralı seribaşı olarak katılan İspanyol ile 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile karşı karşıya geldi.

    Nadal, 2 saat 7 dakika süren müsabakada Thiem'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek Roland Garros'ta 10. kez finale yükseldi.

    Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te mutlu sona ulaşmıştı.

    Nadal ile Wawrinka arasındaki final maçı, 11 Haziran Pazar günü oynanacak.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:50
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