Nadal, Thiem'i rahat geçti
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Dominic Thiem'i 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, adını finale yazdırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 13. gününde tek erkeklerde ikinci yarı final maçı oynandı.
Turnuvaya 4 numaralı seribaşı olarak katılan İspanyol Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile karşı karşıya geldi.
Nadal, 2 saat 7 dakika süren müsabakada Thiem'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek Roland Garros'ta 10. kez finale yükseldi.
Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te mutlu sona ulaşmıştı.
Nadal ile Wawrinka arasındaki final maçı, 11 Haziran Pazar günü oynanacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:50
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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