Son şampiyon Djokovic elendi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Turnuvanın son şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 2016'da yarı final oynayan 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.
2 saat 15 dakika süren mücadeleyi, 7-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazanan 23 yaşındaki Thiem, Djokovic karşısındaki 6. maçında ilk galibiyetini aldı ve yarı finale yükseldi.
Buraya 10'uncu şampiyonluk için gelen 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynayan 20 numaralı seribaşı Pablo Carreno'nun karşısına çıktı.
İlk seti 6-2 kazanan Nadal, 2. sette de 2-0 öndeyken rakibinin sakatlığı yüzünden maçı terk etmesi sebebiyle yarı finalde Thiem'in rakibi oldu.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:01
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Benfica ve Talisca kar etti!
Toplam 7
Yorum
beko önümüzdeki sene finansal fair play kalkıcak.beşiktaş taliscayı 15 milyon civarına getirir çok rahat.zaten benficada 1 yıl sözleşmesi kalacak
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Finalin programı belli oldu
Toplam 6
Yorum
erhard evet zafer sarhoşu oldular o yüzden playoff da hiç maç kaybetmedi 5-0 ile iki takımı eledi
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Cuma imzalıyor
Toplam 40
Yorum
beko lyon gibi bi takım,biz valbuenaya bu paraları verip bütcemizi aşamayız diyorken fener ne maaşına ne bonservisine bakıyor. 2.vanpersie vakası
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