 Son şampiyon Djokovic elendi – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Son şampiyon Djokovic elendi

    Son şampiyon Djokovic elendi

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 11. günü, dün yağmur nedeniyle ertelenen tek erkeklerdeki çeyrek final müsabakalarıyla başladı.

    Turnuvanın son şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 2016'da yarı final oynayan 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

    2 saat 15 dakika süren mücadeleyi, 7-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazanan 23 yaşındaki Thiem, Djokovic karşısındaki 6. maçında ilk galibiyetini aldı ve yarı finale yükseldi.

    Buraya 10'uncu şampiyonluk için gelen 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynayan 20 numaralı seribaşı Pablo Carreno'nun karşısına çıktı.

    İlk seti 6-2 kazanan Nadal, 2. sette de 2-0 öndeyken rakibinin sakatlığı yüzünden maçı terk etmesi sebebiyle yarı finalde Thiem'in rakibi oldu.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:01
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