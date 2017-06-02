 Fransa Açık’ta İpek elendi – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Fransa Açık’ta İpek elendi

    Fransa Açık’ta İpek elendi
    Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde mücadele eden milli sporcu , partneri Gürcü Oksana Kalashnikova ile ilk turda elendi. Çiftlerde, dünya sıralamasında 86'ncı durumda bulunan İpek ile partneri 67'nci sıradaki Kalashnikova, Brengle (ABD)- Anna Smith (B. Britanya) ikilisine 7-5, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybetti.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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