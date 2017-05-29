Fransa Açık'ta favori isimler yoluna devam etti
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde favori isimler yoluna devam etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci gün maçları tamamlandı.
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Çinli Saisai Zheng'i, geçen yılın şampiyonu 4 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da İtalyan Francesca Schiavone'yi 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
Turnuvada tek erkeklerin son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, İspanyol Marcel Granollers'i 3-0'lık skorla geçerek adını ikinci tura yazdırdı. Erkeklerde 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Fransız Benoit Paire'i, 5 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic ise Belçikalı Steve Darcis'i 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
ÜÇÜNCÜ GÜNÜN PROGRAMI
Fransa Açık'taki ilk tur maçlarında yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile Rus Andrey Kuznetsov ve 3 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka ile Slovak Jozef Kovalik karşılaşacak.
Kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile Slovak Jana Cepelova ve 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile Kazak Yaroslava Shvedova karşı karşıya gelecek.
GÜNÜN SONUÇLARI
Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:
KADINLAR:
Karolina Pliskova (Çekya) (2) - Saisai Zheng (Çin): 2-0 (7-5, 6-2)
Garbine Muguruza (İspanya) (4) - Francesca Schiavone (İtalya): 2-0 (6-2, 6-4)
Caroline Wozniacki (Danimarka) (11) - Jaimee Fourlis (Avustralya): 2-1 (6-4, 3-6, 6-2)
Kristina Mladenovic (Fransa) (13) - Jennifer Brady (ABD): 2-1 (3-6, 6-3, 9-7)
Elena Vesnina (Rusya) (14) - Beatriz Haddad Maia (Brezilya): 2-1 (6-2, 3-6, 6-4)
Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (16) - Patricia Maria Tig (Romanya): Tig çekildi (6-1, 1-0)
Kiki Bertens (Hollanda) (18) - Ajla Tomljanovic (Avustralya): 2-1 (4-6, 6-1, 6-1)
Magdalena Rybarikova (Slovakya) - Coco Vandeweghe (ABD) (19): 2-0 (6-1, 6-4)
ERKEKLER:
Novak Djokovic (Sırbistan) (2) - Marcel Granollers (İspanya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)
Rafael Nadal (İspanya) (4) - Benoit Paire (Fransa): 3-0 (6-1, 6-4, 6-1)
Milos Raonic (Kanada) (5) - Steve Darcis (Belçika): 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)
Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Ernests Gulbis (Letonya): 3-0 (6-3, 6-3, 6-3)
Alexander Zverev (Almanya) (9) - Fernando Verdasco (İspanya): Ertelendi (4-6, 6-3)
David Goffin (Belçika) (10) - Paul-Henri Mathieu (Fransa): 3-0 (6-2, 6-2, 6-2)
Jiri Vesely (Çekya) - Jack Sock (ABD) (14): 3-0 (7-5, 7-5, 6-3)
Roberto Bautista Agut (İspanya) (17) - John Millman (Avustralya): 3-1 (6-2, 6-2, 0-6, 6-1)
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 5
Yorum
aslan Kocaaa sezonun özeti işte bu maçtır... Herkes şu maçı izlesin ve Galatasaray nasıl yarış dışında bırakılmış görsün. 5-0 bitecek maç 3-2 btti
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 5
Yorum
AhmetGS takım hep gol yiyor. defans değişsin artık
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F.Bahçe bayrağı köprüye yeniden asıldı
Toplam 4
Yorum
uae eagleee feneri hiç sevmem ama avrupadaki başarısı yüzünden asılan bayrağı indirmek ne demek? haftaya zaten bizim 3 yıldızlı bayrak olucak orda....
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