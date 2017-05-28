Çek tenisçi kaldığı yerden...
Evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li Julia Boserup'u 2-0 yenerek Fransa Açık Turnuvası'nda (Roland Garros) 2. tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasına 15 numaralı seribaşı olarak katılan Petra Kvitova, ilk turda dünya 85 numarası Julia Boserup ile karşılaştı.
Sol elinden geçirdiği operasyon sonrası kortlara dönen Kvitova, müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.
Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:55
-
Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 1
Yorum
Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
-
Emre çılgına döndü!
Toplam 7
Yorum
Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
-
Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
Çek tenisçi kaldığı yerden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.