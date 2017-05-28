 Çek tenisçi kaldığı yerden... – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Çek tenisçi kaldığı yerden...

    Çek tenisçi kaldığı yerden...

    Evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 5 ay sonra ilk maçına çıkan Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li Julia Boserup'u 2-0 yenerek Fransa Açık Turnuvası'nda (Roland Garros) 2. tura yükseldi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasına 15 numaralı seribaşı olarak katılan Petra Kvitova, ilk turda dünya 85 numarası Julia Boserup ile karşılaştı.

    Sol elinden geçirdiği operasyon sonrası kortlara dönen Kvitova, müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.

    Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:55
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