 Fransa Açık'ta eşleşmeler belli oldu – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Fransa Açık'ta eşleşmeler belli oldu

    Fransa Açık'ta eşleşmeler belli oldu

    Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), seribaşı tenisçilerin ilk turdaki rakipleri belli oldu.

    Fransa'nın başkenti Paris'te pazar günü başlayacak turnuvada, tek erkeklerin 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, ilk turda Rus Andrey Kuznetsov ile tek kadınlarda dünya klasmanında zirvede yer alan Alman Angelique Kerber de Ekaterina Makarova ile karşılaşacak.

    Son şampiyon unvanıyla turnuvaya başlayacak 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic'in rakibi İspanyol Marcel Granollers oldu. Fransa Açık'ı 9 kez kazanan, bu sezon toprak kortta üst üste aldığı kupalarla Paris'e en büyük favorilerden biri olarak gelen İspanyol Rafael Nadal, Fransız Benoit Paire karşısında tur arayacak.

    Tek kadınların son şampiyonu İspanyol Garbine Muguruza, turnuvanın en zorlu eşleşmelerden biriyle ilk tur maçına çıkacak. 4 numaralı seribaşı Muguruza, 2010 yılında Fransa Açık şampiyonluğu yaşayan İtalyan Francesca Schiavone ile tur mücadelesi verecek.

    Elinden geçirdiği operasyonun ardından altı ay uzak kaldığı kortlara dönen Çek sporcu Petra Kvitova da ilk turda ABD'li Julia Boserup ile eşleşti.

    Turnuvaya ana tablodan katılan milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın ilk turdaki rakibi ise Hırvat Mirjana Lucic-Baroni oldu. 35 yaşındaki Lucic-Baroni, dünya klasmanında 23. sırada bulunurken, Çağla 156. sırada yer alıyor.

    Roland Garros'ta üç yıl üst üste final oynayan ve iki kez şampiyon olan Rus tenisçi Maria Sharapova, doping cezasının ardından organizatörlerin "wild card" vermemesi nedeniyle, üç şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams da bebek beklediği için bu yıl turnuvada olmayacak.

    Avustralya Açık, Indian Wells ve Miami Açık şampiyonluklarıyla sezona çok iyi başlayan ancak bu yıl toprak kort turnuvalarında mücadele etmeme kararı alan İsviçreli Roger Federer de Fransa'da yer almayacak.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:11
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