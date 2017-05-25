İpek Soylu, Fransa Açık'a veda etti
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) mücadele eden milli sporcular Başak Eraydın ve İpek Soylu, tek kadınlarda turnuvaya veda etti.
Müsabakada Ukraynalı rakibine 6-7, 6-2 ve 3-6'lık setlerle 2-1 mağlup olan İpek, turnuvaya tek kadınlarda veda etti. Milli tenisçi, geçen yıl ana tabloya kaldığı Fransa Açık'ta yoluna çiftlerde devam edecek.
Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında mücadele eden Başak Eraydın ise elemelerdeki ikinci tur maçında klasmanda 106. sırada bulunan Ana Bogdan ile karşılaştı.
Dünya sıralamasının 209. basamağındaki Başak, Rumen rakibine 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak ana tablo öncesi son aşama olan 3. tura yükselemedi.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:21
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Bruma müjdesi
Toplam 4
Yorum
umooo17 geç oyna o zaman selçık kaitesinde topçun var bari boş yapma futboldan anlamıyon bari anlayana karışma...
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TFF'den flaş değişiklik
Toplam 8
Yorum
Onur Oruç olduğu için olabilir mi acaba Ercü :)
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Trabzonspor kenetlendi
Toplam 1
Yorum
ged 61 ersun yanal kendisini transfer işlerinden kurtarmadığı müddetce bu takıma katkı yapmaz..ve bu takım bu yıl için kenetlenemez...
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