 Soylu ve Eraydın 2. turda – Fotomaç – 23 Mayıs 2017
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    23 Mayıs 2017, Salı
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    Soylu ve Eraydın 2. turda

    Soylu ve Eraydın 2. turda

    ABD'li Loeb'ü 2-0 mağlup eden Başak Eraydın ve Belaruslu Sabalenka'yı 2-1 yenen İpek Soylu, tek kadınlar elemelerinde 2. tura çıktı

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda mücadele eden milli sporcular Başak Eraydın ve İpek Soylu, elemelerde 2. tura yükseldi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar elemeleri ilk tur maçında, dünya sıralamasının 209. basamağındaki Başak Eraydın, klasmanda 147. sırada yer alan Loeb ile karşı karşıya geldi.

    Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında mücadele eden 22 yaşındaki Başak, müsabakadan 6-1 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak adını 2. tura yazdırdı.

    Dünya 154 numarası İpek Soylu ise sıralamanın 115. basamağındaki Sabalenka'yı 4-6, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yendi ve 2. tur biletini aldı.

    1. 23 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:23
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