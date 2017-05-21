Roma Açık'ta şampiyon Zverev

Başkent Roma'daki Foro Italico Spor Kompleksi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, daha önce 4 kez şampiyonluk kazanan Djokovic ile bu turnuvadaki performansıyla dikkati çeken 16 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

1 saat 21 dakika süren karşılaşmanın ilk setine, 20 yaşındaki genç Alman raket hızlı başladı. Djokovic'in servisini kıran Zverev, avantajı yakaladı. Setin diğer oyunlarında iki raket de kendi servis oyunlarına tutunurken, Djokovic rakibinin servisini kıramayınca ilk seti 6-4 kaybetti.

İkinci sette iki tenisçi de kendi servis oyunlarını alarak giriş yaptı. 3. oyunda Zverev, rallilerde hataya zorladığı rakibinden istediğini aldı ve servis kırdı.

Bu oyundan sonra oyunda psikolojik üstünlüğü ele alan Zverev, baskısını arttırdı. Setin 9. oyununda Djokovic, kendi servis oyununda maça tutunmakta zorlandı ve bir kez daha servis kıran Alman raket, seti 6-3, maçı da 2-0 alarak, kariyerinin ilk Masters turnuvası şampiyonluğunu elde etti.

Zverev, 820 bin 35 avroluk para ödülü ile ATP dünya sıralamasına etki edecek 1000 puan kazandı.

Bu sonuçla Roma'da son 4 yılı üst üste olmak üzere 8. kez final oynayan Djokovic, 4. kez bir finalden boynu bükük ayrıldı. Djokovic, geçen yıl Andy Murray'e, 2012 ve 2009'da Rafael Nadal'a kaybetmişti.

Genç Alman tenisçiye, kupasını Avustralyalı efsanevi tenisçi Rod Laver verdi.

Maçın ardından konuşan Zverev, Djokovic'in büyük bir oyuncu olduğunu belirterek, "Ona karşı oynamaktan onur duydum. Eminim ki o gelecek hafta Paris'te (Fransa Açık) önemli işler yapacak. Hafta başında bu kupayı kaldırabileceğimi düşünmemiştim. Burada kazanmak, kariyerimin en güzel anlarından biri." dedi.

Djokovic, rakibi Zverev'i mücadelesinden ötürü övdü ve "O bunu hak etti. Onu ve ekibini başarısından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Djokovic-Zverev maçını, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da tribünden izledi.