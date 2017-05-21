Fransa Açık'ta 3 Türk sporcu

Toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyonda, 3 Türk tenisçi mücadele edecek.

İlklerle dolu bir sezon geçirdiği 2016'da dünya 60 numarasına kadar yükselen Çağla Büyükakçay, teklerde ana tablodan turnuvaya katılacak tek Türk tenisçi olacak.

Son dönemde artan performansıyla dikkati çeken Başak Eraydın'ın yanı sıra İpek Soylu, tek kadınlarda ana tabloya kalabilmek için elemelerde korta çıkacak. İpek ayrıca, Roland Garros'ta çiftlerde Türkiye'yi temsil edecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki prestijli turnuvada, erkeklerde ise Türk tenisçi yer alamayacak.

Milli tenisçi Marsel İlhan, dünya sıralamasında gerekli dereceyi elde edemediği için bu sezon Avustralya Açık'ın ardından sezonun ikinci grand slam turnuvasına da katılım hakkı elde edemedi.

- "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, sezonun ikinci grand slam turnuvası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadınlar dünya 157 numarası Çağla, Fransa Açık'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

"Grand slam turnuvalarında ana tabloda tur atlayan ilk kadın Türk tenisçi" unvanına geçen yıl Paris'te ulaşan Çağla, yeni başarılara imza atmak istediğini söyledi. Çağla, müsabakaların toprak zeminde oynanmasının kendisine avantaj oluşturacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geçen sene grand slam turnuvalarındaki eleme şanssızlığımı kırdığım ve akabinde ikinci tura kadar ilerlediğim Fransa Açık'ta, bu yıl direkt ana tabloda mücadele vereceğim. Kariyerimde birçok ilke imza attığım toprak zeminde başarılı işler çıkarıyorum. Umuyorum, Paris'te de istediğim performansı sergileyip, galibiyetler alarak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim."

- "Kendimi en rahat hissettiğim zemin"

Fransa Açık'ta geçen yıl elemeleri geçerek ana tabloda mücadele etme başarısı gösteren İpek Soylu da Çağla gibi toprak kortta kendisini iyi hissettiğini vurguladı.

Tek kadınlarda 155. sırada bulunan İpek, önceliğinin ana tabloya kalmak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak sezonu benim için en önemli sezon diyebilirim. Kendimi ve oyunumu en rahat hissettiğim zemin. Fransa Açık'ta geçen sene çok güzel maçlar yaparak ana tabloya çıkıp, kariyerimde bir ilki gerçekleştirmiştim. Bu sene de elemelerden çıkmayı ve gidebileceğim en iyi yere kadar gidebilmeyi hedefliyorum. Çiftlerde de partnerim Oksana Kalashnikova ile iyi bir mücadele verip, sıralamamı yükseltmek istiyorum."

- "Bununla yetinmeyeceğim"

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvası elemelerine katılım hakkı elde eden Başak Eraydın, "Bununla yetinmeyerek, sürekli olarak grand slam turnuvalarına katılmak istiyorum." dedi.

Uzun bir çalışmanın ardından bu başarıyı yakaladığını dile getiren milli tenisçi, "Bu kadar büyük bir turnuvada elemelere katılma hakkı kazandığım için çok mutluyum. Bunun kolay olmadığının farkındayım ama kendime güveniyorum. Umarım İpek de ben de elemeleri geçerek ana tabloya kalırız ve Roland Garros ana tablosunda Çağla ile ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." diye konuştu.

- "Sporcularımızdan umutluyuz"

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ise her geçen gün daha fazla milli sporcunun büyük turnuvalarda oynama hakkı elde ettiğini ve bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin, teniste kadın ve erkeklerde takım müsabakalarında altın madalya kazandığına dikkati çeken Durmuş, bu başarıların artarak devam etmesini temenni etti.

Durmuş, Fransa Açık'ta Türkiye'yi 3 sporcunun temsil edeceğini hatırlatarak, "Çağla Büyükakçay'dan turlar, İpek Soylu ve Başak Eraydın'dan da ana tablo bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başak'ın önemsenecek düzeyde bir başarı elde ettiğinin altını çizen Durmuş, milli tenisçilere ilişkin şunları söyledi:

"Başak, bir yıl içinde Fransa Açık'ta eleme oynayabilecek bir başarı elde etti. Kendisini tebrik ediyorum. Çağla, bizim göz bebeğimiz, gururumuz. Başarılı bir sporcumuz. İyi şeyler yapabileceğine inanıyorum. İpek de yükselişini sürdüren sporcularımızdan biri. İpek'ten iyi sonuçlar bekliyoruz. Fransa'da sporcularımızdan umutluyuz."

Durmuş, Fransa Açık'ta erkek Türk tenisçinin yer alamayacak olmasıyla ilgili ise "Altyapıdan gelen çok iyi sporcularımız var. Marsel İlhan'ın altında Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Muhammet Haylaz var. Alttan gelen iyi sporcularımız var ama biraz süre lazım." ifadelerini kullandı.