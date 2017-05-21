Djokovic'ten kritik karar!

Djokovic, Roma Masters Turnuvası'nın finalinde Alexander Zverev'e 2-0 yenilmesi sonrası yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'ta Agassi ile çalışacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Son birkaç haftadır Andre ile konuşuyoruz ve Paris'te birlikte çalışma kararı aldık. Uzun vadeli bir anlaşmamız yok. Turnuvada yalnızca birbirimizi tanımaya çalışacağız. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

2006'da aktif kariyerini noktalayan eski dünya 1 numarası Agassi'nin 8 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Kariyerinde 12 grand slam turnuvası kazanan Djokovic, dünyanın bir numaralı tenisçisi unvanını 122 hafta sonra 2016'nın kasım ayında Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaptırmıştı.

Djokovic, üç yılda 6 grand slam şampiyonluğu elde ettiği antrenörü Boris Becker ile yollarını, 2016'nın aralık ayında ayırmıştı.