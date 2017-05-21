Djokovic'ten kritik karar!
Erkekler dünya sıralamasının 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) antrenörlüğünü, eski ABD'li tenisçi Andre Agassi'nin yapacağını açıkladı.
Djokovic, Roma Masters Turnuvası'nın finalinde Alexander Zverev'e 2-0 yenilmesi sonrası yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'ta Agassi ile çalışacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Son birkaç haftadır Andre ile konuşuyoruz ve Paris'te birlikte çalışma kararı aldık. Uzun vadeli bir anlaşmamız yok. Turnuvada yalnızca birbirimizi tanımaya çalışacağız. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.
2006'da aktif kariyerini noktalayan eski dünya 1 numarası Agassi'nin 8 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
Kariyerinde 12 grand slam turnuvası kazanan Djokovic, dünyanın bir numaralı tenisçisi unvanını 122 hafta sonra 2016'nın kasım ayında Büyük Britanyalı Andy Murray'e kaptırmıştı.
Djokovic, üç yılda 6 grand slam şampiyonluğu elde ettiği antrenörü Boris Becker ile yollarını, 2016'nın aralık ayında ayırmıştı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:04
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Fikret Orman'dan rakiplere gözdağı
Toplam 6
Yorum
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 5
Yorum
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 5
Yorum
nerdesiniz BAŞAKŞEHİRLİ RENKLİLER BURDALAR MI ? O SENE BU SENE BUNDAN SONRA HER SENE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ DESENE DESENE!
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