Ertelenen maçta gülen Djokovic!

Başkent Roma'da yer alan Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvada, dün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle başladıktan bir saat sonra ertelenen Djokovic ile Del Potro arasındaki çeyrek final müsabakası, bugün tamamlanabildi.

Dün oynanan ilk seti 6-1 kazanan Djokovic, ikinci sette Del Potro karşısında 2-1 gerideyken oyun durmuştu. Kaldığı yerden bugün devam eden müsabakanın ikinci setini de 6-4 kazanan Sırp tenisçi, adını yarı finale yazdırdı.

Djokovic, turnuvanın akşam seansında ise günün son yarı final mücadelesine çıkacak.

Sırp sporcunun yarı finaldeki rakibi ise Barcelona ve Madrid Açık'ta final oynayan, dün de 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ı eleyen Avusturyalı Dominic Thiem olacak.