Ertelenen maçta gülen Djokovic!
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Başkent Roma'da yer alan Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvada, dün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle başladıktan bir saat sonra ertelenen Djokovic ile Del Potro arasındaki çeyrek final müsabakası, bugün tamamlanabildi.
Dün oynanan ilk seti 6-1 kazanan Djokovic, ikinci sette Del Potro karşısında 2-1 gerideyken oyun durmuştu. Kaldığı yerden bugün devam eden müsabakanın ikinci setini de 6-4 kazanan Sırp tenisçi, adını yarı finale yazdırdı.
Djokovic, turnuvanın akşam seansında ise günün son yarı final mücadelesine çıkacak.
Sırp sporcunun yarı finaldeki rakibi ise Barcelona ve Madrid Açık'ta final oynayan, dün de 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ı eleyen Avusturyalı Dominic Thiem olacak.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:41
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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