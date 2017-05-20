 Ertelenen maçta gülen Djokovic! – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Ertelenen maçta gülen Djokovic!

    Ertelenen maçta gülen Djokovic!

    Roma Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

    Başkent Roma'da yer alan Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvada, dün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle başladıktan bir saat sonra ertelenen Djokovic ile Del Potro arasındaki çeyrek final müsabakası, bugün tamamlanabildi.

    Dün oynanan ilk seti 6-1 kazanan Djokovic, ikinci sette Del Potro karşısında 2-1 gerideyken oyun durmuştu. Kaldığı yerden bugün devam eden müsabakanın ikinci setini de 6-4 kazanan Sırp tenisçi, adını yarı finale yazdırdı.

    Djokovic, turnuvanın akşam seansında ise günün son yarı final mücadelesine çıkacak.

    Sırp sporcunun yarı finaldeki rakibi ise Barcelona ve Madrid Açık'ta final oynayan, dün de 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ı eleyen Avusturyalı Dominic Thiem olacak.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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