Sharapova, Birmingham'da korta çıkacak
Kadınlar dünya sıralamasının eski bir numarası Rus tenisçi Maria Sharapova, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Sharapova'nın, dört büyük grand slam turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası öncesinde Birmingham'da düzenlenen organizasyonda üst üste 2 yıl mücadele edeceği bildirildi.
Sharapova'nın yer alacağı Birmingham'daki çim kort turnuvası bu yıl 17-25 Haziran'da düzenlenecek.
Söz konusu turnuvada 2004 ve 2005'te şampiyonluk yaşayan Sharapova, 15 aylık doping cezasının 26 Nisan'da sona ermesinin ardından Stuttgart Açık Tenis Turnuvası ile kortlara dönmüştü.
Ardından Madrid ve Roma Açık Tenis Turnuvaları'nda da mücadele eden Sharapova, Fransa Açık (Roland Garros) için ise özel davet alamamıştı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
Sharapova, Birmingham'da korta çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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