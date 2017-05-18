 Sharapova, Birmingham'da korta çıkacak – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Birmingham'da korta çıkacak

    Sharapova, Birmingham'da korta çıkacak

    Kadınlar dünya sıralamasının eski bir numarası Rus tenisçi Maria , İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek turnuvaya katılacak.

    Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki 'nın, dört büyük grand slam turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası öncesinde Birmingham'da düzenlenen organizasyonda üst üste 2 yıl mücadele edeceği bildirildi.

    Sharapova'nın yer alacağı Birmingham'daki çim kort turnuvası bu yıl 17-25 Haziran'da düzenlenecek.

    Söz konusu turnuvada 2004 ve 2005'te şampiyonluk yaşayan Sharapova, 15 aylık doping cezasının 26 Nisan'da sona ermesinin ardından Stuttgart Açık Tenis Turnuvası ile kortlara dönmüştü.

    Ardından Madrid ve Roma Açık Tenis Turnuvaları'nda da mücadele eden Sharapova, Fransa Açık (Roland Garros) için ise özel davet alamamıştı.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sharapova, Birmingham'da korta çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.