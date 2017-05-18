Sharapova, Birmingham'da korta çıkacak

Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Sharapova'nın, dört büyük grand slam turnuvasından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası öncesinde Birmingham'da düzenlenen organizasyonda üst üste 2 yıl mücadele edeceği bildirildi.

Sharapova'nın yer alacağı Birmingham'daki çim kort turnuvası bu yıl 17-25 Haziran'da düzenlenecek.

Söz konusu turnuvada 2004 ve 2005'te şampiyonluk yaşayan Sharapova, 15 aylık doping cezasının 26 Nisan'da sona ermesinin ardından Stuttgart Açık Tenis Turnuvası ile kortlara dönmüştü.

Ardından Madrid ve Roma Açık Tenis Turnuvaları'nda da mücadele eden Sharapova, Fransa Açık (Roland Garros) için ise özel davet alamamıştı.