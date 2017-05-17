WTA'dan Sharapova'ya destek

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan WTA Genel Direktörü Steve Simon, 15 aylık doping cezası sona eren 30 yaşındaki Sharapova'nın, özel davetiyeyle (wild card) 22 Mayıs-11 Haziran'da düzenlenecek Fransa Açık'ın elemelerine veya ana tablo maçlarına katılmasına izin vermeyen Fransa Tenis Federasyonuna tepki gösterdi.

Bu kararla Rus tenisçinin bir kez daha cezalandırıldığını belirten Simon, "Fransa Tenis Federasyonunun verdiği kararın dayanağı, benim için ikna edici değil. Sharapova yaptığı hatanın cezasını zaten çekti." ifadelerini kullandı.

Dopingle mücadele konusunda yetkili kurumların Rus tenisçiye gereken cezayı verdiğini hatırlatan Simon, "Zaten cezasını çekmiş bir sporcuya fazladan ceza vermenin anlamı yok." şeklinde görüş belirtti.

Konu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sharapova ise "Yeniden yükselişe geçmek için böyle durumlar, beni durduramaz. Bu yolda zaten ilerliyorum. Hiç bir söz, maç veya karar rüyalarımı gerçekleştirmemi engelleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Cezasının sona ermesinin ardından wild card ile Stuttgart, Madrid ve Roma'daki turnuvalarda mücadele etmesine rağmen Fransa Açık'a katılmak için gereken puanı toplayamayan dünya 211'incisi Sharapova, daha önce iki kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvaya dönmeyi bekliyordu.

Kadınların eski dünya 1 numarası Sharapova'nın Fransa Açık'a wild card ile katılmasına onay vermeyen Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli Ferrandini, Rus tenisçinin durumunu değerlendirerek, "Sakatlıkların ardından wild card uygulaması gündeme gelebilir ama doping kullananların ardından gelemez. Maria ve sevenleri adına çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğramış olabilirler ama benim görevim ve sorumluluğum, tenisin yüksek standartlarını devam ettirmektir." ifadelerini kullanmıştı.