WTA'dan Sharapova'ya destek
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA), doping cezasının sona ermesinin ardından kortlara dönen Maria Sharapova'nın sezonun ikinci grand Slam turnuvası Fransa Açık'a katılmasına izin vermeyen Fransa Tenis Federasyonunu eleştirdi.
Konuya ilişkin basın açıklaması yapan WTA Genel Direktörü Steve Simon, 15 aylık doping cezası sona eren 30 yaşındaki Sharapova'nın, özel davetiyeyle (wild card) 22 Mayıs-11 Haziran'da düzenlenecek Fransa Açık'ın elemelerine veya ana tablo maçlarına katılmasına izin vermeyen Fransa Tenis Federasyonuna tepki gösterdi.
Bu kararla Rus tenisçinin bir kez daha cezalandırıldığını belirten Simon, "Fransa Tenis Federasyonunun verdiği kararın dayanağı, benim için ikna edici değil. Sharapova yaptığı hatanın cezasını zaten çekti." ifadelerini kullandı.
Dopingle mücadele konusunda yetkili kurumların Rus tenisçiye gereken cezayı verdiğini hatırlatan Simon, "Zaten cezasını çekmiş bir sporcuya fazladan ceza vermenin anlamı yok." şeklinde görüş belirtti.
Konu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sharapova ise "Yeniden yükselişe geçmek için böyle durumlar, beni durduramaz. Bu yolda zaten ilerliyorum. Hiç bir söz, maç veya karar rüyalarımı gerçekleştirmemi engelleyemez." değerlendirmesinde bulundu.
Cezasının sona ermesinin ardından wild card ile Stuttgart, Madrid ve Roma'daki turnuvalarda mücadele etmesine rağmen Fransa Açık'a katılmak için gereken puanı toplayamayan dünya 211'incisi Sharapova, daha önce iki kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvaya dönmeyi bekliyordu.
Kadınların eski dünya 1 numarası Sharapova'nın Fransa Açık'a wild card ile katılmasına onay vermeyen Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli Ferrandini, Rus tenisçinin durumunu değerlendirerek, "Sakatlıkların ardından wild card uygulaması gündeme gelebilir ama doping kullananların ardından gelemez. Maria ve sevenleri adına çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğramış olabilirler ama benim görevim ve sorumluluğum, tenisin yüksek standartlarını devam ettirmektir." ifadelerini kullanmıştı.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:38
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İtalya çıkarması
Toplam 25
Yorum
hoo bu adamı alıp napçaniz 29 yaşında elimizde kalır satamayız yaşı ilerlemiş gençlere yönelin ki hem ilerde de iyiparayasatalımkulüptekazansın
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Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi
Toplam 1
Yorum
Muhammet Işık Burda parkera kızılması saçma olur ne kadar sayı attı maç boyunca 5-6 üçlük atan takım tabi şampiyon olmaz Canın feda olsun FENERBAHÇE !!!!
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İtalya çıkarması
Toplam 25
Yorum
evet alt yapıya önem verin alt yapıda oyuncu çıkarsanıza hem oynat hem sat böyle giderse de hem borç kapatılır hemde istediğin oyuncularıda al
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