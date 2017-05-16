Fransa'dan Sharapova'ya şok!
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Rus tenisçi Maria Sharapova, 22 Mayıs-11 Haziran'da düzenlenecek grand slam turnuvası Fransa Açık'a katılamayacak.
Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamada, 15 aylık doping cezası sona ermesinin ardından kortlara dönen 30 yaşındaki Sharapova'nın, özel davetiyeyle (wild card) Fransa Açık'ın elemelerine veya ana tablo maçlarına katılmasına Fransa Tenis Federasyonu tarafından izin verilmediği belirtildi.
Ülke basınına konuşan Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli Ferrandini, Rus tenisçinin durumunu değerlendirerek, "Sakatlıkların ardından wild card uygulaması gündeme gelebilir ama doping kullananların ardından gelemez. Maria ve sevenleri adına çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğramış olabilirler ama benim görevim ve sorumluluğum, tenisin yüksek standartlarını devam ettirmektir." ifadelerini kullandı.
Cezasının sona ermesinin ardından wild card ile Stuttgart, Madrid ve Roma'daki turnuvalarda mücadele etmesine rağmen Fransa Açık'a katılmak için gereken puanı toplayamayan dünya 211'incisi Sharapova, daha önce iki kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvaya dönmeyi bekliyordu.
Yasaklı maddeler listesinde yer alan meldonyum kullandığı gerekçesiyle geçen yıl 26 Ocak'ta tenisten 15 ay men cezası alan Sharapova'nın katıldığı son grand slam turnuvası, 2016'da düzenlenen Avustralya Açık olmuştu.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:17
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Fransa'dan Sharapova'ya şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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