Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamada, 15 aylık doping cezası sona ermesinin ardından kortlara dönen 30 yaşındaki Sharapova'nın, özel davetiyeyle (wild card) Fransa Açık'ın elemelerine veya ana tablo maçlarına katılmasına Fransa Tenis Federasyonu tarafından izin verilmediği belirtildi.

Ülke basınına konuşan Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernard Giudicelli Ferrandini, Rus tenisçinin durumunu değerlendirerek, "Sakatlıkların ardından wild card uygulaması gündeme gelebilir ama doping kullananların ardından gelemez. Maria ve sevenleri adına çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğramış olabilirler ama benim görevim ve sorumluluğum, tenisin yüksek standartlarını devam ettirmektir." ifadelerini kullandı.

Cezasının sona ermesinin ardından wild card ile Stuttgart, Madrid ve Roma'daki turnuvalarda mücadele etmesine rağmen Fransa Açık'a katılmak için gereken puanı toplayamayan dünya 211'incisi Sharapova, daha önce iki kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvaya dönmeyi bekliyordu.

Yasaklı maddeler listesinde yer alan meldonyum kullandığı gerekçesiyle geçen yıl 26 Ocak'ta tenisten 15 ay men cezası alan Sharapova'nın katıldığı son grand slam turnuvası, 2016'da düzenlenen Avustralya Açık olmuştu.