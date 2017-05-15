Toprak kort zaferleri Nadal'ı ilk 4'e yükseltti
Toprak kort sezonunda katıldığı turnuvalarından üst üste zaferlerle ayrılan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında ilk 4'e girdi.
Ülkesi İspanya'da düzenlenen ve dün sona eren Madrid Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 2-0 yenerek organizasyonda 5. kez kupayı kaldıran 30 yaşındaki Nadal, toprak korttaki şampiyonluklarının karşılığını ATP klasmanında bir sıra daha yükselerek aldı.
Geçen yıl yaşadığı sakatlık problemlerinden sonra bu seneye çok iyi başlangıç yapan ve 6. kez final maçı oynayan Nadal, toprak kort sezonunda Monte Carlo, Barcelona ve Madrid'de yaşadığı şampiyonlukların ardından ATP klasmanında 4. sıraya yükseldi.
İlk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ardından Indian Wells ve Miami Açık'ta şampiyon olarak rakiplerine gözdağı veren ancak toprak kort sezonunda Fransa Açık'a kadar hiçbir turnuvada mücadele etmeme kararı alan İsviçreli tenisçi Roger Federer, Nadal'ın şampiyonluklarının ardından beşinci sıraya geriledi.
ATP klasmanında sezona kötü başlayan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ilk sırada yer alıyor. 30 yaşındaki Murray'i Sırp Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka takip ediyor.
Nadal'ın 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, 22 Mayıs'ta başlayacak.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:46
- Osmanlıspor'da G.Saray mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
muhammed bence osmanlıspor yaşlıları satıp genç oyuncuları alması lazım artık yaşlılarla olmuyo takımı gençleştirmesi lazım
- Dolandırıldım
Toplam 9
Yorum
H.H.C1903 Ee Ü. A. nerden getirecek Justin Bieber ları falan ? =))))
- Lens tatile erken çıktı
Toplam 10
Yorum
umut salihe para belirlenemez tabi cunku kimse neci oldugunu anlayamadı) ultra gizli orta saha)
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