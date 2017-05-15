Toprak kort zaferleri Nadal'ı ilk 4'e yükseltti

Ülkesi İspanya'da düzenlenen ve dün sona eren Madrid Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 2-0 yenerek organizasyonda 5. kez kupayı kaldıran 30 yaşındaki Nadal, toprak korttaki şampiyonluklarının karşılığını ATP klasmanında bir sıra daha yükselerek aldı.

Geçen yıl yaşadığı sakatlık problemlerinden sonra bu seneye çok iyi başlangıç yapan ve 6. kez final maçı oynayan Nadal, toprak kort sezonunda Monte Carlo, Barcelona ve Madrid'de yaşadığı şampiyonlukların ardından ATP klasmanında 4. sıraya yükseldi.

İlk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ardından Indian Wells ve Miami Açık'ta şampiyon olarak rakiplerine gözdağı veren ancak toprak kort sezonunda Fransa Açık'a kadar hiçbir turnuvada mücadele etmeme kararı alan İsviçreli tenisçi Roger Federer, Nadal'ın şampiyonluklarının ardından beşinci sıraya geriledi.

ATP klasmanında sezona kötü başlayan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ilk sırada yer alıyor. 30 yaşındaki Murray'i Sırp Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka takip ediyor.

Nadal'ın 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, 22 Mayıs'ta başlayacak.