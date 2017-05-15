 Federer, Fransa Açık'a katılmayacak – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Federer, Fransa Açık'a katılmayacak

    Federer, Fransa Açık'a katılmayacak

    İsviçreli tenisçi , 22 Mayıs'ta başlayacak sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) katılmayacağını duyurdu.

    Federer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kariyerinde devamlılık sağlamak amacıyla müsabaka takviminde bazı değişikliklere gitmek zorunda olduğunu belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki, Fransa Açık'a katılmamaya karar verdim. Kort içinde ve dışında çok sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha birçok yıl tenis oynamaya devam etmek için bu seneki toprak kort turnuvalarını atlayıp çim ve sert kort turnuvalarına odaklanmanın benim için en iyisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Sezonun kalanı için fiziksel durumunu göz önüne aldığında toprak kortun öncelikleri arasında olmadığına karar verdiğini aktaran tecrübeli tenisçi, "Beni her zaman destekleyen Fransız taraftarları özleyeceğim. Gelecek yıl onları görmek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

    Fransa Açık'taki tek zaferini 2009'da yaşayan 35 yaşındaki Federer, bu senenin ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşmış, ardından Indian Wells ve Miami Açık'ta da kupanın sahibi olmuştu.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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