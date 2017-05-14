Nadal, 7 maç sonra Djokovic'e karşı kazandı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasındaki yarı final maçında, dünya 2 numarası Djokovic, klasmanda 5. sırada yer alan Nadal'a karşı varlık gösteremedi. 1 saat 38 dakika süren maçı rahat kazanan Nadal'a İspanyol taraftarlar da büyük destek verdi. Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Tenis dünyasının iki yıldız ismi arasındaki eşleşmelerde 7 maç sonra ilk kez Djokovic'i mağlup etmeyi başaran Nadal, son olarak 2014 yılındaki Roland Garros'da Sırp tenisçiye karşı galibiyet almıştı. Djokovic'in her şeye rağmen İspanyol tenisçiye karşı oynadığı son 13 maçta, 11 galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor.

Öte yandan, 4 kezle Madrid Açık'ın en çok kazananı olan Nadal, yarın buradaki 8. finaline çıkacak. Maç sonrası basına açıklama yapan Nadal, "Djokovic'e karşı uzun zamandır set bile kazanamıyordum. Yakaladığım iyi dinamiği sürdürmem açısından benim için çok anlamlı ve önemli bir maçtı. Belki müsabaka sırasında o, bazı hatalar yaptı ama ben iyi bir ilk set çıkardım. Öne geçtiğimde sanki hiç kazanmamış gibi sinirliydim. Madridli taraftarların önünde bir kez daha burada final oynayacak olmanın anlamı benim için çok büyük." diye konuştu.

Nadal, Djokovic'in tenis tarihinin en iyilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Eminim gelecek hafta Roma ve ardından Roland Garros'da da rakibim olacaktır." ifadesini kullandı.

İyi bir başlangıç yaptığı 2017 yılında 6. final maçını yarın Madrid'de oynayacak Nadal'ın rakibi, Dominic Thiem-Pablo Cuevas eşleşmesinin galibi olacak.