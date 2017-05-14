Nadal, 5. kez kupayı kaldırdı
Madrid Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasındaki final maçında, dünya 5 numarası Nadal ile klasmanda 9. sırada yer alan Thiem karşılaştı.
İki saat 18 dakika süren maçta ilk seti zorlanmasına rağmen 7-6'lık skorla hanesine yazdıran Nadal, ülkesinde oynamasının verdiği avantajla ikinci seti de 6-4 kazanarak turnuvada 5. kez şampiyonluğa ulaştı. Daha önce 2005, 2010, 2013 ve 2014'te bu kupayı kaldırma başarısı gösteren Nadal, Madrid'deki turnuvayı en çok kazanan tenisçi unvanını elinde bulunduruyor.
Geçen yıl yaşadığı sakatlık problemlerinden sonra bu seneye çok iyi başlangıç yapan ve 6. kez final maçı oynayan Nadal, Monte Carlo ve Barcelona'dan sonra Madrid'de de kazanarak 3. kupasını kaldırdı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:14
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Nadal, 5. kez kupayı kaldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.