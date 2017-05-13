Cem İlkel ikinci oldu
Milli tenisçi Cem İlkel, Özbekistan'da düzenlenen Karshi Challenger turnuvasında tek erkekler finalinde rakibine 2-0 yenildi
Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, final maçında Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'a 2-0 yenilerek ikinci oldu.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 326 numarası Cem İlkel ile 225. sırada yer alan Egor Gerasimov karşılaştı.
Milli tenisçi maçı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı ikinci sırada bitirdi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:55
- Sobol ve Pazdan sürprizi
Toplam 2
Yorum
Bence Birkac Örnek Franco,Mitrovic,Milosevic Hangisi bizde is yapti ?
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 9
Yorum
Aslan DURSUN ÖZBEK ISTIFA BAK LISELI KARDESLERINDE ISTEMIYORLAR SENI BIZ TARAFTARLAR TRÜBÜNLERI TERK ETTIK BIKTIRDIN BIZI CERCÖPLERINLE
- Gönül kırmadan
Toplam 2
Yorum
GS DURSUN ÖZBEK GS YÖNETEMİYOR GS KARİZMA YERDE SÜRÜNÜYOR ADAM ORALI DEĞİL.İSTİFA DURSUN ÖZBEK
Cem İlkel ikinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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