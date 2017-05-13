 Cem İlkel ikinci oldu – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Cem İlkel ikinci oldu

    Cem İlkel ikinci oldu

    Milli tenisçi Cem İlkel, Özbekistan'da düzenlenen Karshi Challenger turnuvasında tek erkekler finalinde rakibine 2-0 yenildi

    Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, final maçında Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'a 2-0 yenilerek ikinci oldu.

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 326 numarası Cem İlkel ile 225. sırada yer alan Egor Gerasimov karşılaştı.

    Milli tenisçi maçı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:55
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