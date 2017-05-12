 Cem İlkel finalde – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cem İlkel finalde

    Cem İlkel finalde

    Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Kazak rakibi Dmitry Popko'yu 2-1 yenerek finale yükseldi

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya 326 numarası Cem İlkel ile dünya 203 numarası Kazak Dmitry Popko karşılaştı.

    Milli tenisçi, 2 saat 19 dakika süren karşılaşmadan 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

    Geçen yıl düzenlenen TEB İzmir Cup'ın ardından ikinci kez ATP Challenger turnuvasında finale kalan 21 yaşındaki tenisçi, bu turda dünya 225'incisi Belaruslu Egor Gerasimov ile kozlarını paylaşacak.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cem İlkel finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.