Cem İlkel finalde
Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Kazak rakibi Dmitry Popko'yu 2-1 yenerek finale yükseldi
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya 326 numarası Cem İlkel ile dünya 203 numarası Kazak Dmitry Popko karşılaştı.
Milli tenisçi, 2 saat 19 dakika süren karşılaşmadan 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.
Geçen yıl düzenlenen TEB İzmir Cup'ın ardından ikinci kez ATP Challenger turnuvasında finale kalan 21 yaşındaki tenisçi, bu turda dünya 225'incisi Belaruslu Egor Gerasimov ile kozlarını paylaşacak.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:56
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 2
Yorum
komedi 1 MAÇ VERDİLER KOMEDİ RESMEN
- Yasin sakatlandı
Toplam 3
Yorum
Xxx Vasıfsız ne yaptığı belli olmayan top ayağında iken 20 sn den sonra karar veremeyen bir adam izliyoruz oynasın rodriges 3 yasin eder
- Tudor ile devam edeceğiz
Toplam 15
Yorum
İSTİFA istifa etttttttttttttttt
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