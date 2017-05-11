Dünya 1 numarası, Madrid'e erken veda etti
Teniste erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, Madrid Açık Turnuvası üçüncü turunda karşılaştığı Hırvat Borna Coric'e 2-0 yenilerek elendi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının üçüncü turunda Büyük Britanyalı Murray ile dünya sıralamasında 59. basamakta bulunan Coric karşı karşıya geldi.
Murray, bir saat 25 dakika süren müsabakada 6-3'lük setler sonucunda rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2008 ve 2015'te kazandığı Madrid Açık'ta geçen yıl ise finalde Novak Djokovic'e kaybetmişti.
Turnuvanın ilk sürprizini yaparak Murray'i eleyen Coric, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Nasıl yaptım anlamadım ama iyi oynadım. Benim de şansım olduğuna her zaman inandım. Düşlerimde hep böyle oynamayı hayal ettim." şeklinde konuştu.
Coric, çeyrek finalde Grigor Dimitrov-Dominic Thiem eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:16
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 12
Yorum
EFENDİ PRENS Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
efendi prens Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
Gs Fb başkanı şike yapar, başlan dover ceza almaz. Futbolcusu gs kufur eder Ceza almaz yet.ez rakibe kufur ederi Hakem duymaz .pfdk esgecer
Dünya 1 numarası, Madrid'e erken veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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