 Dünya 1 numarası, Madrid'e erken veda etti – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Dünya 1 numarası, Madrid'e erken veda etti

    Dünya 1 numarası, Madrid'e erken veda etti

    Teniste erkekler dünya 1 numarası , Madrid Açık Turnuvası üçüncü turunda karşılaştığı Hırvat Borna Coric'e 2-0 yenilerek elendi.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının üçüncü turunda Büyük Britanyalı Murray ile dünya sıralamasında 59. basamakta bulunan Coric karşı karşıya geldi.

    Murray, bir saat 25 dakika süren müsabakada 6-3'lük setler sonucunda rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2008 ve 2015'te kazandığı Madrid Açık'ta geçen yıl ise finalde Novak Djokovic'e kaybetmişti.

    Turnuvanın ilk sürprizini yaparak Murray'i eleyen Coric, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Nasıl yaptım anlamadım ama iyi oynadım. Benim de şansım olduğuna her zaman inandım. Düşlerimde hep böyle oynamayı hayal ettim." şeklinde konuştu.

    Coric, çeyrek finalde Grigor Dimitrov-Dominic Thiem eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:16
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