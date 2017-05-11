Cem İlkel yarı finalde
Karshi Challenger'da mücadele eden Cem İlkel, teklerde Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde, dünya 326 numarası Cem İlkel ile sıralamada 256. basamakta yer alan Nedovyesov karşılaştı.
Milli tenisçi, karşılaşmadan 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale çıktı. Cem İlkel, yarı finalde dünya 203 numarası Dmitry Popko ile eşleşti.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:56
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Toplam 4
Yorum
misafir Bütün cümleler büyük harf ile başlar.
- Buruk, Cikalleshi’yi istiyor
Toplam 1
Yorum
türkay İnsan psikolojisi ne kadar ilginç .tolunay hoca ile gol yememeye oynayan takım gol rekoru kıracak nerdeyse.osmanlı karşısındada sürdirek fav
- N’Doye’u yakaladı
Toplam 1
Yorum
Federal61 Ayrıca takıma iki penalti kazandırdı hatta son maçta direkten dönen topuda penalti oldu yani uc penalti kazandırdı daha ne yapsin adam
Cem İlkel yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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