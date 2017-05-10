İpek Soylu çeyrek finalde
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada İpek Soylu, Hırvat Ana Vrljic'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Dunakeszi kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü organizasyonda dünya 155 numarası İpek Soylu ile klasmanda 481. basamakta yer alan Vrljic karşılaştı.
Turnuvada bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu, 7-5 ve 6-2'lik setlerle müsabakadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
İpek Soylu, çeyrek finalde yarın Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşı karşıya gelecek.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:45
- Bruma için geldiler
Toplam 28
Yorum
MERT tecrübesizlikle duygusallığa ego yu ekle en iyi adamı kenara at. akbabalar bekliyor acemi TD ve yönetim sayesinde .2.ribery vakası geliyor
- Sivasspor'da şampiyonluk hesabı
Toplam 1
Yorum
sivas şampiyon sivas en büyük sivas hadi saldır sivas
- Galatasaray salonda çalıştı
Toplam 6
Yorum
Aslan BUNLAR KUM ANTRAMAN YAPMLI
İpek Soylu çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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