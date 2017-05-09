Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndaki tek kadınlar mücadelesinde Maria Sharapova'yı 2-1 yenen Eugenie Bouchard, adını 3. tura yazdırdı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar 2. tur maçında, 15 aylık doping cezasının bitmesinin ardından dünya sıralamasına 258. basamaktan giren Maria Sharapova ile dünya 60 numarası Eugenie Bouchard karşılaştı.
Kanadalı Bouchard, kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Rus Sharapova'yı 7-5, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Bouchard böylece Sharapova ile oynadığı 5. maçta ilk galibiyetini aldı.
İki tenisçi arasındaki karşılaşma, Bouchard'ın Sharapova hakkındaki ifadeleri nedeniyle merak ediliyordu. 26 Ocak 2016'da alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için 15 ay ceza verilen Sharapova'ya "hilekar" diyen Bouchard, Rus raketin ömür boyu ceza alması gerektiğini söylemişti.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Bouchard, eleştirdiği Sharapova'yı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.