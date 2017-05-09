 Bouchard, eleştirdiği Sharapova'yı yendi – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    , eleştirdiği 'yı yendi

    Bouchard, eleştirdiği Sharapova'yı yendi

    Madrid Açık Tenis Turnuvası'ndaki tek kadınlar mücadelesinde Maria 'yı 2-1 yenen Eugenie , adını 3. tura yazdırdı.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar 2. tur maçında, 15 aylık doping cezasının bitmesinin ardından dünya sıralamasına 258. basamaktan giren Maria ile dünya 60 numarası Eugenie karşılaştı.

    Kanadalı Bouchard, kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Rus Sharapova'yı 7-5, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Bouchard böylece Sharapova ile oynadığı 5. maçta ilk galibiyetini aldı.

    İki tenisçi arasındaki karşılaşma, Bouchard'ın Sharapova hakkındaki ifadeleri nedeniyle merak ediliyordu. 26 Ocak 2016'da alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için 15 ay ceza verilen Sharapova'ya "hilekar" diyen Bouchard, Rus raketin ömür boyu ceza alması gerektiğini söylemişti.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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