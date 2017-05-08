 Alkışlar Tuna’ya – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Alkışlar Tuna’ya

    Alkışlar Tuna’ya
    TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın çiftler finalinde korta çıkan , ikincilikle yetindi. İtalyan partneri Motti ile Jebavy- Vesely ikilisiyle karşılaşan Altuna, finalde 2-0 yenildi. Kariyerinde ilk finaline çıktığını belirten Tuna, "Performansımızı tam yansıtamadığım için üzgünüm" diye konuştu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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