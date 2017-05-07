 Tuna Altuna finale çıktı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    finale çıktı

    Tuna Altuna finale çıktı

    Milli tenisçi, Paribas Turnuvası’nda zirve için korta çıkacak.

    Garanti Koza Arena'da devam eden TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda finale çıkma başarısı gösterdi. Çiftlerde İtalyan partneri Alessandro Motti ile Sancic-Shamasdin ikilisine şans tanımadı. Altuna-Motti, 3-6, 6-1 ve 10-5'lik setlerle karşılaşmayı kazanıp, finale adını yazdırdı. Milli tenisçimiz ve partneri, bugün Çekya'dan Roman Jebavy-Jiri Vesely ikilisine karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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